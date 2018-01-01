國際財經

新加坡總理李顯龍發表新年文告，指隨着全球經濟持續上揚，新加坡2017年的經濟年增長為3.5%，是當地央行原先估計的一倍以上。

新加坡央行原先預期，2017年經濟增長是1.5%，而2018年經濟增長是3.5%。商務部長較早時曾預期，2017年經濟增長介乎3%至3.5%，市場預期平均值則為3.3%。該國將於1月2日公布2017年第四季經濟表現，市場預期只有1.6%增長幅度。

李顯龍又強調，新加坡將推動經濟重整與基建項目的發展，包括興建第5個貨櫃碼頭等，也會因應老齡化問題，評估健康護理政策。