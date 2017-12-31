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今日 19:16 國際財經

商品大王加特曼料比特幣將會跌穿5000美元

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「商品大王」加特曼(Dennis Gartman)表示，沒有社麼能夠讓他改變對比特幣(Bitcoin)的懷疑態度。

加特曼接受CNBC節目《Futures Now》訪問時稱，其對比特幣十分悲觀，認為這是他很長一段時間以來所聽到過最愚蠢的想法之一。

加特曼表示，比特幣不僅會燒光所有參與其中的人，而且一旦發生這種情況，投資者將會湧向黃金。

他重申，這肯定會發生，預期將會跌穿5000美元，無論是下周、明年、還是從​​現在開始半年之後，認為那些從黃金轉向比特幣的資金將會逃離比特幣，重新湧向黃金。

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