1971年3月8日。

阿里(Muhammad Ali)和佛雷澤(Joe Frazier)兩個不敗拳王首次對決,這場世紀之戰全國聚焦,官紳名流紛紛到紐約麥迪遜廣場搶風頭。冠蓋滿京華,當中有個黑人,穿着價值超過16萬美元的皮草大衣和帽子,大搖大擺進場。

沒有多少人知道這個黑人從哪裏冒出來,畢竟那個年代黑人富商很少見,與白人在大場合平起平坐就更少見。那一刻,他沉醉浮華之中。他由一個沒有受過正規教育的南方黑人男孩,歷盡萬劫才換來這點虛榮。

如果再來一次,他或者會選擇低調一點,不穿上由太太送的皮草。無論如何,後來全美國人都知道這個人叫法蘭克.盧卡斯(Frank Lucas),全美國人都知道他的錢從何來。

成敗皆由越戰起

到了1973年,巴黎和平協約簽訂,美國狼狽地撤出越南的泥沼。即使國際層面決策者如何心思縝密機關算盡,也想不到這場越戰與美國本土的毒戰唇齒相依。

同年,尼克遜總統稱美國國內頭號公敵是吸毒,特別設立美國緝毒局(Drug Enforcement Administration)反毒,把棋局推向高潮。而DEA東岸最大目標就是Frank Lucas。

Frank於60年代中後期開始叱咤紐約黑道,2007年Ridley Scott把Frank Lucas的發跡與墮落改編成《犯罪帝國》(American Gangster),以丹素華盛頓(Denzel Washington)打造出聰明殘暴,卻又低調有禮的紳士毒梟。而電影裏當他穿皮草華麗登場,難得高調一次,成為DEA盯上他的線索。

現實中,1964年東京灣事件後,越戰升級,翌年美國派出首批地面作戰部隊到越南,往返東南亞前線基地軍事運輸大增。另一方面,國內政經情況不穩,反戰的Flower Power抬頭,嬉皮文化興起,而且不少美軍駐東南亞時染上毒癮,回國仍要「上電」,毒品需求強勁。

Frank抓緊時勢,搭上金三角毒品產地,直接取得100%純度的海洛英貨源,買通軍用運輸系統,除掉收費昂費並稀釋純度的中間人,以便宜價錢出售高純度毒品,安插自己的盧卡斯家族於紐約作摏腳,建立其王國。

他1975年初被捕時,單是在開曼群島的離岸銀行現金存款就有5200萬美元,手頭上有1000公斤海洛英(當時市值3億美元)。一個黑人打造出巨無霸級跨國犯罪集團,可堪一代傳奇,真真正正「打破貿易壁壘」,甚至為「全球化」的教材。

暗黑版美國夢

Frank Lucas於2011年發表一本口述自傳,講出自己的暗黑版American Dream。他出身南部北卡羅萊納州。白人至上,當地一向把黑人當做二等人或者奴隸,他聲稱6歲時親眼看着13歲的表哥被3K黨行刑式轟頭處決(理由是表哥眼望望一個白人女孩)。之後父親因為替表哥尋公道,得罪白人警察要逃命。Frank就慢慢為家人和自己展開罪犯生活。

犯完罪逃命,逃完命再犯罪,他輾轉落戶紐約哈林區,做搶劫販毒的小罪犯,直至遇到當時的哈林區黑人黑幫霸王Bumpy Johnson。他當了Bumpy Johnson的司機15年,學習黑幫之道,Bumpy Johnson死後就自立門戶。

Frank Lucas的一生本身就充滿戲劇味道,一個南方鄉下黑人,娶得波多黎各選美皇后為妻;其組織更一度打殘白人的意裔黑手黨和法國幫;又有說他把可卡因磚藏於越戰陣亡軍人的棺材運返國。

另外,他落網後第一次定罪被判70年,窮途末路下不停供出涉貪的警員和家族成員,交出證據協助當局再完成過百宗定罪,驚奇在最初的檢控官Richie Roberts之後竟然掉轉身分,轉任Frank的辯護律師,並於最後一次審訊成功減刑至7年,1991年就已出獄。

Frank Lucas的自傳屬個人口述,或有老人家吹牛成分,同樣質疑亦存在於《犯罪帝國》的評價。但劇情片終究不是紀錄片,戲劇技巧更重要, 比如丹素華盛頓一段畫龍點睛的對白:You are what you are in this world, that's either one of two things: Either you're somebody or you ain’t nobody.

那個穿着皮草大衣與一眾上流社會白人爭風頭的somebody,就是遺禍萬千癮君子的一代邪惡之王。

陳鎮強

[email protected]

