國際財經

美國股市2017年最後一個交易天，在交投淡靜與科技及金融股滑落情況下，以下跌結束。總括全年，納斯特綜合指數全年升幅為28.2%，優於道瓊斯工業平均指數的25.1%與標準普爾500指數的19.4%，是2013年以來最佳年報回報。納指更是連升第六年。

道指周五跌118點或0.5%，收市報24719點。標普500指數倒退13點或0.5%，收市報2673點。納指回落46點或0.7%，收市報6903點。前兩項指數距紀錄高位不足1%，後者差2%。

累計本周，道指、標普500指數與納指分別跌0.13%、0.36%與0.81%；累計12月，三大指數均有進賬。

美國股市周五大部分時間保持升勢，但尾段急速下滑，與路透報道俄羅斯向北韓運油的消息有關，因為有交易商憂慮地緣衝突升級，所以沽貨離場。交投淡靜也加劇跌勢，全日成交量是今年最低紀錄日子之一。

標普11個主要分項內，10個下滑，第11個持平；科技類跌0.9%，表現最差，金融類回落0.7%。以2017年計，科技類是表現最佳類別，升逾37%。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall指出，市場焦點不是周五發生的事，而是2018年指數走勢的揣測。他表示，有擔心現時市場價格已計入一定的樂觀情緒，一旦情緒有變，指數將出現逆轉。

Personal Capital執行副總裁Craig Birk表示，美國股市在2017年對事件的反應，有點難以捉摸，展望2018年也可能如此，而政治問題依然是市場焦點，令人關注的，包括美國中期選舉與「通俄門」調查進展。

個別股份方面，前一天向消費者道歉的蘋果，股價跌1.1%。美國總統特朗普要求美國郵政調高亞馬遜收費，後者滑落1.4%。Netflix倒退0.4%。美銀回落0.9%，高盛倒退0.68%。