國際財經

2017年美國聯儲局共計加息三次，其中在3月和6月的加息並未對金價的走強造成太大的影響，倫敦金自年初低位1150.2美元大幅拉升逾200美元至年內高位1357.3美元，離2016年高位1375.2美元僅一步之遙。

不過，隨後美國聯儲局在9月宣佈縮表，並於年底再度加息，全球主要央行亦紛紛跟隨美國步伐收緊貨幣政策，倫敦金受此拖累下挫至1236.4美元，而在年底美國聯儲局加息落地後金價則再度反彈逼近1300美元關口，最終全年仍錄得逾10%的漲幅。

事實上，倫敦金的走強很大程度得益於美匯指數疲軟走勢，儘管美國聯儲局如市場收緊貨幣政策，但美國以外的主要經濟體也都處於經濟復蘇的進程中，而聯儲局與市場的充分溝通也平緩了緊縮政策對資產價格的影響。除此之外，美國總統特朗普(Donald Trump)施政主張屢屢遇阻以及通脹仍低於2%目標水平等問題令美滙指數持續下行，更一度逼近91.00，全年錄得逾9%的跌幅。

但整體而言，美國已經進入加息周期，目前市場普遍預期明年聯儲局仍將加息三次，考慮到2019年以後聯儲局加息頻率可能會逐漸降低，月度縮表規模也不會繼續增加，所以聯儲局貨幣政策緊縮的程度很可能會在2018年下半年達到峰值，屆時或將對金價升勢構成壓力。

倫敦金目前在周線圖仍持穩上升趨勢線(自2016年12月12日低位1123.1美元自下而上的低點連線)，顯示金價仍有進一步上行空間，若金價維持於1260美元至1300美元之間整固多時後向上升穿1310美元阻力，則需小心金價將展開另一輪新的升浪。

策略方面，我們根據12月21日策略已於1275美元沽出倫敦金(下望1263美元，升穿1278美元止損)，並於1278美元止損，虧損3美元。短期內若倫敦金回落至1284美元-1285美元區域，我們將買入倫敦金，上望1298美元，跌穿1280美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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