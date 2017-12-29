國際財經

印度財政部就比特幣等加密貨幣交易的風險，向投資者發出警告，稱投資數碼貨幣如同「龐氏騙局」(Ponzi Scheme)，要自行承擔風險，最好應該避免參與交易。

財政部在聲明中稱，加密貨幣在印度不是法定貨幣，沒有獲得監管批准，也不受保護，但聲明未宣布完全禁止加密貨幣或對其施加任何限制。

聲明又指，加密貨幣確實存在出現龐氏騙局中所見的投資泡沫的風險，而且風險還在加大，投資者可能會經歷突然而來且持續的崩跌。

龐氏騙局是利用新投資者的錢，來向舊投資者支付超高回報的一種騙局。