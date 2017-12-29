國際財經

根據湯森路透Equity Capital Markets(ECM)資料顯示，截至本月26日，2017年企業股權融資規模達7802億美元(6.085萬億港元)，較去年的6564億美元，增加19%。銀行業界預計，由於全球經濟改善和股市上漲，將刺激更大規模的上市及供股活動為收購交易融資，2018年股票發行將進一步增加。

2017年全球首次公開發行(IPO)融資規模增加35%至1786億美元。不過，整體股票發行和全球IPO市場不及2014至2015年經濟周期的高峰水平。

歐洲銀行業供股繼續在2017年股市資本融資中佔主導，意大利裕信銀行(UniCredit)、德意志銀行、瑞士信貸和西班牙桑坦德銀行總計融資近350億美元。美國Snap在3月進行的IPO是2017年最大的IPO交易，融資規模39億美元。

美銀美林全球Equity Capital Markets(ECM)主管Craig Coben稱，預計2018年交易量更高，不過組成可能不太一樣。資產負債表修復周期可能告一段落，將可看到規模更大的IPO、資產分拆，以及為併購籌資進行的股份發行。

大型發股活動中，銀行業界繼續着眼於可能上市的美國科技獨角獸公司，即沒上市但估值已經達到10億美元的公司，如優步(Uber)和Airbnb等。

在歐洲，市場預期德國拜耳(Bayer)會進行大規模發股，為以660億美元收購孟山都(Monsanto)籌資。

Coben稱，可能會有其他地緣政治衝擊，不過若沒這些問題，假設波動性繼續較低，預計明年發股活動會更活躍。

即使美國、俄羅斯與北韓之間局勢緊張、中東衝突不斷，CBOE波動率指數(VIX)也不為所動，在2017年底持續徘徊於紀錄低位附近。

投行人士也表示，預期新興市場將再現供股熱潮。在這些復甦的市場當中，他們點出巴西、土耳其與俄羅斯。

摩根士丹利躍居全球整體ECM供股與全球IPO排行榜之首，不過歐洲與美洲則由摩根大通稱霸。