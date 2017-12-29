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今日 11:41 國際財經

紐約州州長:美國新稅法或違憲

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美國紐約州州長、民主黨的科莫(Andrew Cuomo)認為，總統特朗普上周簽署的稅務改革法案，刻意針對高稅收的州份，可能違反憲法。

科莫指出，共和黨的稅務改革法案，將州和地方的收入及物業稅退稅金額，從過往沒有上限，改為最多1萬美元。這將令紐約州、新澤西州、加州等，高收入、高物業價格及高稅額州份，受到較大影響，使其承擔不公平的稅務負擔，而這些州份，普遍是傾向支持民主黨。

他表示，目前正研究，稅改法案是否違反憲法，可能會透過法律途徑，挑戰稅改法案的合法性。

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