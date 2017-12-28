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今日 03:26 國際財經

美國上周原油庫存減幅 超預期

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美國能源資訊局(EIA)宣布，上周原油庫存減少460萬桶，高於市場預期的370萬桶，但低於美國石油協會前一天公布的600萬桶。

EIA又指出，上周汽油與蒸餾油庫存分別增加59萬桶與110萬桶，而紐約期油交收地Cushing庫存減少160萬桶。

紐約2月期油在消息公布後微升，最新報每桶59.55美元，較前一天仍跌13仙或0.2%。布蘭特2月期油跌12仙或0.2%，報每桶66.86美元。

交易商指出，市場沒有對庫存數據作出強烈反應，是因為即將有長假期，不敢貿然入市。

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