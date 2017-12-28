國際財經

美國勞工部公布，截至12月23日止當周，美國首次申領失業救濟人數為24.5萬人，與前一周相比無升跌，但差於市場預期降至24萬人。

美國首次申領失業救濟人數已連續第147個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為23.775萬人，按周增加1750人。

另外，截至12月16日止當周，美國續領失業救濟人數為194.3萬人，按周增加7000人，預期為降至190萬人。