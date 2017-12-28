國際財經

投資者在年底入市態度審慎，市場買賣兩閒，歐洲股市中段個別發展，關注明年金融市場能否延續強勢。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7619點，跌不足1點或0.01%；德國DAX指數報13055點，跌14點或0.11%；法國CAC 40指數報5365點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報22222點，升20點或0.09%。

歐洲央行(ECB)發布經濟公報稱，管理委員會的經濟評估，反映歐羅區各國、各行業的經濟增長仍然強勁而廣泛，主要是歐央行的貨幣政策措施、持續的經濟增長、相應的閑置產能減少，以及工資上升速度加快，總體通脹料將在中期內逐步上揚。

數據方面，美國稍後將公布11月商品貿易賬，市場預期按月減少678億美元，前值為按月跌683億美元；此外，亦會公布上周首次申請失業救濟人數，預期由24.5萬人跌至24萬人。能源資訊局(EIA)亦將公布上周原油庫存，預期減少375萬桶，前值為減少649.5萬桶。

歐羅現報1.1932美元，升0.37%；英鎊報1.3448美元，升0.36%。道指期貨暫報24831點，升43點。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報59.76美元，升0.12元或0.2%；倫敦布蘭特期油報66.67美元，升0.23美元或0.35%。