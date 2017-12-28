國際財經

儘管日本央行行長黑田東彥(Haruhuko Kuroda)於11月13日在蘇黎世大學演講時提到「逆轉利率」將削弱金融機構的中介職能，使貨幣寬鬆政策對經濟的影響逆轉變成緊縮，此舉一度被市場解讀為日本央行在釋放提早退出寬鬆的信號，美元/日圓因而大幅下挫，11月27日更一度觸及110.83，自11月6日階段高位114.72以來大幅下挫近400點。

不過，上周四(12月21日)日本央行公布2017年最後一次利率決議結果，政策方面如市場預期按兵不動，並表示將繼續維持其寬鬆貨幣政策操作，儘管日本央行上調對消費和商業投資的評價，但這遠不足以改變日央行的鴿派立場。與此同時，日本央行亦極力「打壓」由「逆轉利率」引發的加快退出寬鬆的市場猜測，並繼續釋放鴿派信號，美元/日圓亦因此大幅反彈至113.00上方修整。

事實上，美國聯儲局於2017年年內三次加息，並於9月份宣布縮表，加拿大以及英國亦紛紛跟隨步伐加入加息大軍。相較而言，日本仍頑固地堅守當前政策，市場普遍認為日本央行之所以極力淡化市場對加快退出寬鬆的猜測，其根本原因在於對經濟持續擴張信心不足，今年以來日本經濟總體呈現穩步復甦態勢，但日本央行擔心釋放收緊貨幣的訊號將帶來滙率走強或將打擊剛剛回暖的消費者人氣，目前日本核心通脹率仍處於0.8%，遠低於黑田東彥2%的通脹目標，滙率維持弱勢有利於改善日本國內通脹環境。

但總體而言，自2017年2月份以來，美元/日圓整體圍繞107.31至115.50區間大幅波動，鑒於明年日本央行大幅收緊貨幣政策的可能性較小，美元/日圓的走勢將仍由市場對於美國加息的預期所主導。若美國未來經濟數據表現持續改善，進一步支撐美國聯儲局2018年再度加息三次的預期，美元/日圓或有可能突破115.00並進一步反彈至關鍵阻力區118.00-120.00附近。

策略方面，我們根據12月4日策略已於112.30沽出美元，（上望113.40，跌穿112.00止損）並於112.00止損，虧損30點。若短期內美元/日圓反彈至113.40-113.50阻力區域，我們將沽出美元，下望112.30，升穿113.80止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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