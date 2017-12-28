國際財經

市場缺乏指標，假期情緒持續，交投淡靜，科技股造好，抵消能源類的跌勢，美國股市周四輕微上揚，終止兩天跌勢。

道瓊斯工業平均指數升28點或0.11%，收市報24774。標準普爾500指數升2點或0.08%，收市報2682。納斯特綜合指數升3點或0.04%，收市報6939。

標普11個主要分項指數內，7項上升，房地產與公用類升0.4%，工業類升0.3%，但升0.2%的科技類成為推動大市升勢主力，Facebook與微軟分別升0.9%與0.4%，能源類跌0.3%。

最新數據方面，美國12月消費者情緒指數終值下滑至122.1，初值為128.6。另美國11月二手樓臨約指數升0.2%。

交易商指出，很多機構投資者仍在休假，可能到了下周二新曆年假結束後才上班，因此歐洲與美國市場淡靜，主要指數窄幅徘徊。

Wedbush Securities高級副總裁Stephen Massocca指出，早段回落的科技股開始好轉，反映股市樂觀情緒仍然持續。

50 Park Investments行政總裁Adam Sarhan表示，市場沒有具指標性的活動，但可見牛氣依然旺盛，可能留待下次有指標才再有動靜。

個別股份方面，特斯拉(Tesla)跌1.8%。有證券商下調該公司3型號汽車銷量預測。

接獲一項訂價合約的波音，股價升0.1%。

前一天有負面消息而導致股價下滑的蘋果，股價變動不大。

能源股方面，康菲跌1.1%。Marathon與Hess分別跌1.5%與0.7%。