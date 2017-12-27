今日 05:15
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市升28點或0.11%，報24774點；標準普爾500指數升2點或0.08%，報2682點；納斯特綜合指數升3點或0.04%，報6939點。
全票通過一地兩檢 李飛：人大一言九鼎
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香港電訊減牌費覆核終極勝訴
年結前買賣兩閒 持盈保泰為上
恒昇
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假日情懷未散 港美股市續穩
陸文
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嘉湖第一城破頂賀聖誕
美元還會再跌嗎？
梁振輝
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How open data can facilitate smart mobility in Hong Kong
Dr. Winnie Tang｜ EJ Insight
80後女中醫靠fb突圍
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【EJFQ短評】中國神華回升至徘徊區頂部 料有機會出現突破
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