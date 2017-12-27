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今日 05:01 國際財經

三菱UFJ監管金融罪行分支遷紐約

外電引述消息人士稱，三菱UFJ金融的主要銀行分支、東京三菱UFJ銀行已將全球總部的金融犯罪監管部門，由東京轉至紐約，以提升非法活動的監管能力。

消息人士指出，東京三菱UFJ銀行位於紐約的金融犯罪監管部門是在11月30日開幕。部門有1350個職員，由紐約的William Langford與東京的Hiroshi Ikebe率領，工作包括防止恐怖活動資金轉移、洗黑錢與執行美國對部分國家的禁制等。

三菱UFJ在2013年被紐約金融服務部門罰款，指其監管防止涉及伊朗與蘇丹等遭禁制國家的資金轉移不力。

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