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今日 03:14 國際財經

空巴據報制訂方案 研逐步停產A380珍寶機

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路透引述消息人士稱，歐洲空中巴士公司已經制訂了應急方案，一旦無法爭取阿聯酋航空的訂單後，將逐步停止生產A380珍寶客機。

消息人士指出，兩間公司正洽商36架、賬面值160億美元的A380珍寶飛機訂單。但有關洽商在上月迪拜航空展期間破裂。

據悉，阿聯酋要求空巴承諾，繼續生產A380型珍寶飛機，以確定本身投資價值不會大跌，但對方未有作出承諾。兩間公司已重新展開洽商，但未知可否成事。

消息人士指出，儘管英國航空也對A380珍寶飛機有興趣，如果無法取得阿聯酋航空的新訂單，停產是A380珍寶飛機逃不掉的命運。

面世10年的A380珍寶飛機是歐洲航空業的標誌，但是訂購該款飛機的意慾持續減少，因為該機使用四引擎，耗油量大，不符合現時行業的經濟效益要求。

根據空巴的資料，該公司累計取得317架A380珍寶飛機的訂單，交付了221架，意味手頭未交付訂單有96架。不過，據航空公司有意完成財務資料，最少47架A380訂單是不會完成交付的，因此實際會生產的只有49架，其中41架是阿聯酋訂購的。

業界指出，空巴最少要有30架的手頭訂單，才可維持未來10年的A380生產，以及動用資源作出革新，爭取新訂單。較早時，有傳聞指空巴已計劃逐步減少A380產量，2018年生產12架，2019年降至8架，其後再降至6架。

空巴與阿聯酋拒評上述消息。

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