國際財經

因新西蘭全球乳製品拍賣平均中標價自今年6月20日觸及3434美元/公噸以來，乳製品價格持續下滑，更於12月跌穿3000美元/公噸大關至2969美元/公噸，紐元/美元於7月自年內迄今為止最高0.7557下挫，並於11月下挫至年內最低0.6779，目前也只是反彈至0.7050附近，表明全球乳製品價格低迷對匯價的消極影響相當明顯。

而另一方面，紐西蘭政局變動亦是紐元/美元未能打開上行空間、受阻於60月移動平均線的主要原因。今年的紐西蘭大選曾被譽為「最難預測的大選之一」，因紐西蘭自9月23日大選中沒有任一政黨取得多數席位。隨後儘管紐西蘭優先黨黨魁彼得斯(Winston Peters)稱將與工黨聯合，並支持工黨黨魁阿德恩(Jacinda Ardern)出任總理，紐西蘭工黨時隔九年重新執政，政局暫時得以穩定，紐元/美元最終在10月至12月暫時企穩0.6780一線而反彈。

但投資者必須考慮到新任總理阿德恩曾表示，紐西蘭將會減少接納移民，並稱在貨幣政策、貿易和移民問題上與現行政策或有分歧，此舉傾向民粹主義，或將減少外商對紐西蘭的投資，拖累紐西蘭經濟發展。而飽受紐西蘭財政部長格蘭特•羅伯遜(Grant Robertson)讚譽的新任行長奧爾(Adrian Orr)亦將確保紐西蘭儲備銀行在2018年繼續實施聯儲改革計劃，把就業目標添加到央行貨幣政策目標。

值得一提的是，在全球乳製品中標價格持續下滑期間，紐西蘭12月經常帳赤字不僅沒有收窄，反而擴大至46.79億紐元，表明新政府排外政策或已在起效；而美國目前已經接近充分就業，成功在年內落實稅改計劃，美國聯儲局方面更預計2018年將進行三次加息，美滙指數2018年或將有機會重回100大關。明年美元與紐元滙價或會強弱分化，施壓紐元/美元的整體表現，

目前，紐元/美元依託0.6780一線構築的「頭肩底」形態，並向量度目標0.7150進發。若美國聯儲局一如預期於2018年加息三次，紐元/美元或將在抵達0.7150後結束升勢。投資者2018年需要重點關注阻力水平0.7260(從0.7557至0.6779的下跌浪的61.8%斐波納契回撤水平)的得失，若紐元/美元未能升穿該水平，則說明滙價尚未能擺脫下跌趨勢，操作上仍應以逢高沽出操作為主。

策略方面，短期內若紐元/美元調整至0.6960/0.6970支持區域，我們將買入紐元，上望0.7050，跌穿0.6930止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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