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今日 11:07 國際財經

谷歌傳有意印度設實體店 刺激Pixel手機銷售

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根據印度報章《Economic Times》引述三名知情人士表示，Alphabet旗下的谷歌正研究在印度設立實體商店，以推動自家智能手機Pixel的銷售。

報道指出，谷歌在印度全國各地購物中心設立的十多個短期商店展出第二代Pixel智能手機，獲得令人鼓舞的迴響，目前正研究設立實體店的可行性。

谷歌回應查詢時表示，不願對傳聞或猜測發表意見。

印度為全球第二大無線通訊市場，有12億個流動通訊用戶。目前印度手機市場主要由南韓三星電子及中國的小米、Oppo與Vivo佔據。

 

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