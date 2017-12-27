國際財經

根據印度報章《Economic Times》引述三名知情人士表示，Alphabet旗下的谷歌正研究在印度設立實體商店，以推動自家智能手機Pixel的銷售。

報道指出，谷歌在印度全國各地購物中心設立的十多個短期商店展出第二代Pixel智能手機，獲得令人鼓舞的迴響，目前正研究設立實體店的可行性。

谷歌回應查詢時表示，不願對傳聞或猜測發表意見。

印度為全球第二大無線通訊市場，有12億個流動通訊用戶。目前印度手機市場主要由南韓三星電子及中國的小米、Oppo與Vivo佔據。