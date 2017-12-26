今日 03:14
國際財經
美元滙價偏軟，外圍金價扳升，創下四周新高。
紐約2月期金收市升8.7美元或0.7%，報每盎斯1287.590美元，是11月28日來最高。
交易商指出，ICE美滙指數下滑，是推動金價上揚的主要原因。
蘋果曾插3% 港概念股勢危
今日信報
嘉湖第一城破頂賀聖誕
假日情懷未散 港美股市續穩
陸文
｜
今日信報
巴隆氏新年薦股 3隻有勢可留意
信析
｜
今日信報
忘記Bitcoin 瑞波幣年飆184倍
李海潮
｜
今日信報
ETF流通性存謬誤
羅寧雨
｜
財富管理
聯儲局最新議息結果的啟示
許長泰
｜
財富管理
2018年新興市場續領風騷
李紹莉
｜
財富管理
霸王控股公司遭創辦人萬玉華擬入稟清盤
港股直擊 ｜ 昨日 17:15
McAfee創辦人:比特幣是虛擬世界唯一的保證投資
國際財經 ｜ 昨日 17:34
聖誕長假成交速覽
地產新聞 ｜ 昨日 18:12
中巴擬將阿富汗納經濟走廊規劃
中國財經 ｜ 昨日 16:36
康宏環球建議授出購股權
重要通告 ｜ 昨日 18:38
美股早段個別發展 蘋果跌逾2%
國際財經 ｜ 昨日 23:07
宏利料改變資產配置釋放20億加元資本
重要通告 ｜ 昨日 19:54
南韓料北韓明年或與美國談判
時事脈搏 ｜ 昨日 15:57
在岸人民幣收跌36點子 脫離三個半月高
中國財經 ｜ 昨日 17:55
中鋁國際發A股申請獲中證監通過
港股直擊 ｜ 昨日 21:08
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞