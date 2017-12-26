國際財經

美元滙價偏軟，外圍金價扳升，創下四周新高。

紐約2月期金收市升8.7美元或0.7%，報每盎斯1287.590美元，是11月28日來最高。

交易商指出，ICE美滙指數下滑，是推動金價上揚的主要原因。