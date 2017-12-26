國際財經

有報道指利比亞油管爆炸，當地原油供應減少。消息刺激外圍油價扳升，創下兩年半新高。

紐約2月期油暫報每桶59.47美元，較上周五升1.02美元或1.7%。布蘭特2月期油暫報每桶65.96美元，較上周五升1.21美元或1.9%。

路透較早時報道，輸送原油至利比亞As Sidra港的一條油管爆炸，預期導致該國每日出口量減少9萬桶。尼日利亞國營石油公司表示，正評估有關損失。

另外，投資者關注北海Forties油管的修復進度。油管公司在星期日表示，修復進度良好，預期新年後將可望恢復運油。