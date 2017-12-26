美國Mallinckrodt藥廠宣布，同意以現金12億美元(93.6億港元)收購Sucampo Pharmaceuticals，以拓展治療罕有疾病藥品市場。
根據建議，每股收購價為18美元，較Sucampo在10月30日創下的近年最低收市價有89%溢價。
持有Sucampo約32%股份的人士與機構已同意接納收購。
Mallinckrodt預期，交易可望在2018年首季完成，令到2018年每股盈利增加最少0.3美元，2019年度每股盈利的增幅是2018年的一倍以上。
今日 02:03 國際財經
美國Mallinckrodt藥廠宣布，同意以現金12億美元(93.6億港元)收購Sucampo Pharmaceuticals，以拓展治療罕有疾病藥品市場。
根據建議，每股收購價為18美元，較Sucampo在10月30日創下的近年最低收市價有89%溢價。
持有Sucampo約32%股份的人士與機構已同意接納收購。
Mallinckrodt預期，交易可望在2018年首季完成，令到2018年每股盈利增加最少0.3美元，2019年度每股盈利的增幅是2018年的一倍以上。
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