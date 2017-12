國際財經

防毒軟件開發商McAfee創辦人John McAfee表示,比特幣仍處於低的價格,認為比特幣明年價格將是現時的10倍。對長期投資者而言,比特幣仍是虛擬貨幣的巨頭。

John McAfee在Twitter發帖文稱,比特幣的交易成本等技術問題,根本是微不足道,他作為一個技術人員,世界正在等待一個正確解決方案的共識,強調比特幣仍是虛擬世界唯一的保證投資(the only guaranteed investment in the crypto world)。