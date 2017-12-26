國際財經

以色列證券監管局(ISA)主席Shmuel Hauser表示，該局將提議禁止只投資虛擬貨幣的公司在當地股市掛牌買賣。

他在周一出席當地商業論壇時指出，ISA委員會將於下周討論制訂有關規定事宜，如果獲准，建議將進行公眾諮詢，然後才會修訂規定作實。

Hauser強調，如果規例生效後，除了不容許相關公司上市外，現有已上市的虛擬貨幣投資公司將會被禁止買賣。現時，最少有兩間上市公司主要業務是買賣虛擬貨幣，分別是Blockchain Mining與Fantasy Network。