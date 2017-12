國際財經 時事脈搏

美國統計公司ComScore指出,《星球大戰》最新系列電影《星球大戰:最後絕地武士》(《星戰8》)在第二個開畫周末的美國票房雖然回落54%,仍然是連續第二周逾1億美元,達到1.007億美元,保持賣座冠軍稱號。

四部新開畫的聖誕節檔期猛片,以索尼的《Jumanji: Welcome to the Jungle》表現最佳,上周末票房為5040萬美元,排第二。