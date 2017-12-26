國際財經

美國股市上周以挨近紀錄新高收市，市場人士對三大主要指數在經過逾兩成年度升幅後，本周是否持續「聖誕升勢」 (Santa Rally)，看法傾向樂觀。

美國股市在12月25日休市，12月26日復市。

雖然美國的聖誕節假期已經結束，但按照傳統說法，「聖誕升勢」是指美國股市一年的最後五個交易天與新一年度頭兩個交易天。如果以上述點觀點，「聖誕升勢」應該是在上周五開始。

LPL Financial高級策略師Ryan Detrick解釋「聖誕升勢」的支持論點，指出自1950年開始，標普500指數在上述時間的平均回報為1.35%，是全年的7日回報第二佳，而且上升可能性是77.6%，更是一年最佳，才會形成「聖誕升勢」的說法。

回顧上周五，標準普爾500指數差不多沒有變動，但如果美股三大指數未來七個交易天真的升1.35%，將是另一次接連創新高的時間。標普500指數今年已經有62次創新高，本年累計升幅則為20%，道瓊斯工業平均指數2017年升幅至今為25%，納斯特綜合指數升29%。

Wells Fargo Investment Institute高級策略師Scott Wren表示，雖然大市挨近紀錄新高，但要在現水平再升逾1%，仍是可能的。他指出，美國上周通過稅改法案，有關正面效應可能在本周再度出現。

他解釋，指數現水平充分反映藍籌盈利增長能力，但稅改效應將推動盈利增長進一步加強，所以有望推高大市。

BTIG首席策略師Katie Stockton也認同，股市有進一步上升空間。她表示，市場沒有明顯的負面消息，因此季節性升勢的揣測可成為推動力。

TD Ameritrade首席策略師JJ Kinahan同意，看不到有負面因素可打擊「聖誕升勢」的出現，而傳統上沽壓要到一月初才會出現。不過，他認為市場人士要有心理準備，本周股市的交投淡靜。

本周的美國經濟數據淡靜，較具瞄頭的是周四公布的上周首次申領失業救助人數與國際貿易數據。