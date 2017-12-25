國際財經

科威特國營石油公司(Kuwait Petroleum Corp、KPC)與皇家蜆殼石油簽訂為期15年的液化天然氣(LNG)進口協議，以滿足當地的能源需求。

根據雙方在星期日公布的協議，蜆殼將於2020年開始，根據協議向KPC供應LNG，但雙方沒有公布每年供應量。不過，有報道指每年供應量介乎200至300萬噸，價格較布蘭特基準油價低11%。

這不是蜆殼首次向科威特供應LNG。該公司自2010年開始，已向當地供應LNG。

市場人士指出，科威特希望以潔淨能源代替原油，保留後者作出口套滙用途。