國際財經

虛擬貨幣比特幣跌勢再現。

比特幣在上周五急挫後，上周六早段曾一度反彈，但其後再度下跌，比特幣已由高位急跌近三分之一，據Coindesk顯示，比幣特現報13877美元，跌0.7%。

10類虛擬貨幣全面下滑，iota表現最差，跌幅達17%。CoinMarketCap數據顯示，第二大虛擬貨幣Ethereum在24小時內，市值蒸發12%。

以色列特拉維夫網上經紀eToro高級分析員Mati Greenspan表示，虛擬貨幣表現是難以預測，而前一段時間的急升可能構成獲利回吐，以致虛擬貨幣偏軟。