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今日 08:01 國際財經

美銀料稅改引致第四季利潤削234億

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美國銀行預期，第四季淨利潤可能因美國稅改法例而減少30億美元(234億港元)。該銀行指出，有關減少金額是與遞延稅務資產淨值(DTA)減少有關。

根據稅改法例，美國企業利得稅率由35%降至21%，令到DTA的價值相應下降，以致擁有DTA的企業需要作出減值撥備。

美銀發表公告，表示需要繼續分析稅改法例內容，才可以確定對集團的影響。

花旗銀行較早時估計，可能因稅改法例而要在第四季撥備200億美元，視乎法例最後版本而定。該銀行未有作出新公告。

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