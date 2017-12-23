國際財經

美國安進藥廠(Amgen)預期，稅改法例生效後，集團把海外現金滙回美國，可能產生60至65億美元(468億至507億港元)的稅務開支。該公司指出，部分稅務開支與遞延稅務資產價值重估有關。

該公司未有披露，會將多少境外現金滙回美國。根據財務報表，該公司持有389億美元與短期證券。

安進提及，美國日後的業務利得稅率將是21%，但境外資產要支付的美國利得稅率現時為10.5%。

該公司指出，把境外資金滙回美國的舉動可能影響以GAAP計算的盈利預測，但不影響非GAAP計算的盈利預測。