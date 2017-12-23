國際財經

投資者聖誕節前不敢貿然入市，美國股市周五交投淡靜；Nike下滑，拖累大市最終輕微回落。道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數，雙雙錄得連續第五周上揚。

美國股市周一聖誕日假期休息。大部分歐洲股市將會在12月26日也休市。

道指周五收市跌28點或0.11%，報24754點。標普500指數收市倒退1點或0.05%，報2683點。納斯特綜合指數收市回落5點或0.08%，報6959點。三大指數距離紀錄高位不足1%。

累計本周，道指升0.4%，標普500指數與納指升0.3%，前兩者連續第五周上揚。成交額為47.04億股，是今年第二低。

全球最大運動鞋商Nike業績佳，但北美市場差，股價下滑2.3%，是道指周五下滑元兇。

另外，西班牙加泰羅尼亞地方選舉結束，可能再度觸發統獨之爭，西班牙股市偏軟。

數據方面，美國11月耐用品訂單增長1.3%，較市場預期的2%低。美國11月個人消費開支(PCE)升0.6%，個人收入升0.3%。另美國12月消費者情緒指數下滑，但勝預期。同時，美國11月新屋銷售升17.5%，經季節性調整後數量為73.3萬間，優於預期的65.8萬間。

美銀美林調查顯示，過去一周的美國股票基金錄得174.7億美元淨流出，是2015年9月以來最高。

美國股市本周升勢主要是受到美國國會通過稅改法案刺激。市場憧憬稅改可刺激美國企業盈利今明兩年上揚，支持股市創新高，但摩根士丹利警告，大市頂位可能已見。

Phoenix Financial Services首席分析員Wayne Kaufman表示，數據大致與預期相若，只是耐用品訂單與個人收入較預期弱，未有影響大市，但假期因素拖累，美國股市可能在今年餘下日子仍會淡靜。

能源類表現較佳，股價升0.2%，累計周升4.5%，是表現最佳類別，Hess與Occidental分別升1.5%與0.6%。

Alphabet執行主席離職，股價跌0.2%。

美國最大醫保集團UnitedHealth收購南美洲Banmedica 醫保集團，股價跌0.8%。