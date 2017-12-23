即巿股評 港股直擊 國際財經

踏入年底，投資者焦點自然是明年股市展望及個股推介。美國著名財經雜誌《巴隆氏》(Barron's)每年都會推薦十大美股。回首該雜誌去年12月挑選的10隻股份，在2017年的總回報(包括股息．下同)高達29.8%，跑贏同期標普500指數的22.8%。其中，表現最佳的分別是豪宅建築商Toll Brothers、蘋果公司(Apple)及消費品巨擘聯合利華(Unilever)。

雖然上述公司在過去一年的實質盈利未有明顯優於市場預測，但由於估值便宜，因此吸引資金青睞。Toll Brothers受惠美國房地產市場強勁復甦，股價年初至今累升53.1%。

蘋果年初預測市盈率(P⁄E)只有12倍，隨着主打高端客戶的旗艦手機iPhone X登場，刺激股價年內累升51.1%。

聯合利華拒絕美國食品生產巨擘卡夫亨氏(Kraft Heinz)的收購要約後，進行股份回購，並大幅增派股息12%，除計劃進一步剝離增長緩慢的非核心業務，也開始深化削減成本，累計回報高達41.3%。

然而，《巴隆氏》推薦的其他股份如默克藥廠(Merck)和迪士尼(Walt Disney)，表現卻未如人意。默克藥廠年初迄今回報為負7.7%，主要因為第三季業績不佳，加上撤回向歐盟申請肺癌藥Keytruda，導致股價在10月底時急瀉。迪士尼則受累體育頻道ESPN業績持續令人失望，股價僅上漲5.1%，明顯跑輸標指。

Factset數據顯示，美股今年預測市盈率為18.3倍，不算便宜，現階段要挑選出明年仍有大幅上升空間的股票並不容易。《巴隆氏》推薦的2018年10大股份中，包括去年也在名單內的Google母公司Alphabet和達美航空(Delta Airlines)，另外8家分別是「股神」畢非德(Warren Buffett)的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)、德國福士汽車(Volkswagen)、美國石油開採公司Pioneer Natural Resources、半導體器材供應商Applied Materials、美國能源輸送業巨擘Enterprise Products Partners、貸款公司Ally Financial、醫保公司Anthem，以及食品供應分銷商US Foods。

上述股份中，Alphabet具有火熱的AI人工智能概念，而且預測市盈率只有21倍，算得上是兼具價值與增長概念的大型股份；至於巴郡，由於旗下的業務非常廣泛，被認為是美國稅改的大贏家；達美航空的預測市盈率只有約10倍，估值不高，同樣值得多加關注。

港股方面，恒指周五再創本月新高，收報29578點，升210點(0.7%)；聖誕假期前夕交投淡靜，全日成交金額僅718億元。技術走勢方面【圖】，恒指從支持水平及一年上升趨勢線回升，並突破日前高位，日線MACD於零水平掉頭向上，反映升勢未受破壞。展望後市，恒指若升抵30200點水平(由2015年至今形成的上升通道頂部)料將遇上明顯阻力。

信報投資研究部

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