國際財經

由於市場早已預期美國國會通過稅改法案，故消息未能對大市作出重大刺激，隔晚美國股市偏軟，而亞太區股市則下滑。

美滙偏軟令日圓造好，影響出口股，拖累日本股市走軟，日經平均指數收報22866點，跌25點或0.11%。

日本央行宣布維持貨幣政策不變，並以大比數通過維持短期利率目標在負0.1%，符合市場預期。

南韓股市則挫逾1%，韓國首爾綜合指數收報2429點，跌42點或1.72%。

澳洲股市亦下滑，澳洲普通股指數收報6156點，跌11點或0.19%。