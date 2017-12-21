由於市場早已預期美國國會通過稅改法案，故消息未能對大市作出重大刺激，隔晚美國股市偏軟，而亞太區股市則下滑。
美滙偏軟令日圓造好，影響出口股，拖累日本股市走軟，日經平均指數收報22866點，跌25點或0.11%。
日本央行宣布維持貨幣政策不變，並以大比數通過維持短期利率目標在負0.1%，符合市場預期。
南韓股市則挫逾1%，韓國首爾綜合指數收報2429點，跌42點或1.72%。
澳洲股市亦下滑，澳洲普通股指數收報6156點，跌11點或0.19%。
今日 14:51 國際財經
由於市場早已預期美國國會通過稅改法案，故消息未能對大市作出重大刺激，隔晚美國股市偏軟，而亞太區股市則下滑。
美滙偏軟令日圓造好，影響出口股，拖累日本股市走軟，日經平均指數收報22866點，跌25點或0.11%。
日本央行宣布維持貨幣政策不變，並以大比數通過維持短期利率目標在負0.1%，符合市場預期。
南韓股市則挫逾1%，韓國首爾綜合指數收報2429點，跌42點或1.72%。
澳洲股市亦下滑，澳洲普通股指數收報6156點，跌11點或0.19%。
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