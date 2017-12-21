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今日 11:53 國際財經

舊iPhone變慢 蘋果:為延長手機壽命

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蘋果公司承認，故意讓舊款iPhone系統運作變慢，但目的是為了防止電池老化問題導致意外關機，延長iPhone壽命。

每當蘋果推出新款iPhone，就有聲音指其舊款iPhone系統運作會變慢。外界質疑是蘋果故意讓舊款iPhone變慢，促使其用戶購買新款iPhone。

蘋果回應承認，確實有讓舊iPhone變慢，但並非為了以此變相迫使用戶購買新iPhone，而是出於避免意外關機，延長iPhone壽命方面的考量。

蘋果發表聲明解釋，長時間使用所導致的電池老化問題、電量不足，以及低溫情況，均會降低鋰離子電池滿足峰值需求的能力，導致iPhone意外關機，以保護iPhone中的電子零件。

從聲明中的內容來看，蘋果是通過軟件讓舊iPhone變慢。在高性能、高耗能需求導致CPU和GPU出現的峰值，電池難以承受時，軟件就會降低高耗能、高性能需求的速度，使其能正常運轉，但不至於出現意外關機的情況，因此iPhone系統運作會變慢。

聲明指出，去年，蘋果已向iPhone 6、iPhone 6s和iPhone SE系列的使用者提供上述功能，使高性能、高耗能需求所導致的暫態峰值能平穩過渡。而今年已通過iOS 11.2，將功能延伸至iPhone 7系列，未來也計劃將其增加到其他的產品中。

蘋果強調，此舉是為了向用戶提供良好的體驗，延長iPhone的壽命。

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