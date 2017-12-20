今日 05:12
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市跌28點或0.11%，報24726點。
標準普爾500指數跌2點或0.08%，報2679點。
納斯特綜合指數跌2點或0.04%，報6960點。
中央挺住房長期租賃企業化
今日信報
北水齊撤 恒指悶跌19點
聖誕意味濃 拉鋸交投縮
恒昇
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梵高最愛 貴族豆蔻
林依純
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今日信報
輪動式反彈 衝高有難度
陸文
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今日信報
新興市場債券有睇頭
梁振輝
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財富管理
fb嚴打專頁呃Like
StartupBeat
Data is changing the way a company makes decisions
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地產新聞 ｜ 昨日 18:29
復星66億購青啤近18%股權
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中經會:明年續實施穩健中性貨幣政策
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