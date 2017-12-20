國際財經

外電引述消息人士稱，蘋果公司計劃作出改革，令到應用程式(app)開發商可以設計單一app，便可在Mac、iPad與iPhone等設備上使用。

目前，開發在iPad與iPhone app的設計人，要另行設計在Mac機應用的app，因為兩者的操作系統是不同的。同時，有用家投訴在Mac機使用同一個app時，情況較應用在iPad與iPhone時較差。

消息人士指出，明年開始，app設計者只需設計一款app，便可同時在Mac、iPad與iPhone等設備上供用家使用。

蘋果發言人拒評上述消息。