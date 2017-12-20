國際財經

美國眾議院在當地時間周三中午再通過共和黨提出的減稅法案，因此法案已送至總統特朗普辦公室，只待他簽署便可正式成為法例。

眾議院是以224票對201票通過減稅法案。前一天，美國眾議院已通過減稅法案，但送至參議院時發現有條文的錯誤。因此，參議院在周三較早時間，以51票對48票通過刪除三項條文的減稅法案後，重新把修訂後法案送回眾議院；後者再表決通過法案後，才可送至總統辦公室。

特朗普在周三舉行內閣會議前表示，降低利得稅率可能是減稅法例內的最關鍵部分。據悉，他會在周三較後時間邀請國會議員，出席慶祝法案通過的活動，但不會即時簽署法案。

白宮經濟顧問科恩指出，簽署法案的時間視乎國會討論自動削支法例的情況而定，因為減稅法例會豁免有關自動削支安排，但特朗普預備在年底前簽署法案。

這是美國政府三十年來首次通過對稅制作出重大改革的法例，落實企業利得稅率由35%降至21%，以及個人入息稅率作出大幅削減的安排；美國納稅人預期最快在二月的薪酬單看到扣稅的改變，但納稅人要到了2019年初報稅時，才會知道減稅對他們的全面影響。

同時，新法例刪除了對沒有參與奧巴馬醫保的稅務處罰，以及開放阿拉斯加野生保護地區作鑽油地區。特朗普指出，減稅法案實際上推翻了奧巴馬醫保，為納稅人帶來更佳的醫保。

有美國稅務學會估計，減稅法案將導致未來10年的美國政府國債增加1.5萬億美元。

民主黨參眾議員在法案表決時投下反對票。民主黨眾議院領袖佩洛西批評減稅計劃對有錢人更有利。

共和黨參議院領袖麥康奈爾指出，減稅法案刺激商界進一步拓展業務，加快經濟增長步伐及創造更多職位。