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今日 03:00 國際財經

美國原油庫存減幅超預期 油價升幅收窄

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美國能源資訊署(EIA)公布，上周原油庫存減少650萬桶，高於分析員預測的320萬桶。前一天，美國石油協會公布的原油庫存減少幅為520萬桶。

消息公布後，紐約2月期油升幅收窄，暫時升8仙或0.2%，報每桶57.64美元。

布蘭特2月期油升43仙或0.7%，報每桶64.23美元。

EIA報告顯示，汽油庫存增加120萬桶，較預期的110萬桶增幅略高。

Price期貨高級分析員Phil Flynn表示，數據引發油價出現較大的獲利回吐壓力，因為汽油庫存增幅略多於估計。

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