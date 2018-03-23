即巿股評 港股直擊 國際財經

隔晚美股三大指數回落，港股昨天承接外圍弱勢，連升兩日反彈405點後表現反覆。恒生指數低開54點，最多曾挫94點，見29159點全日低位，其後輾轉向上，惟未能升穿周二高位29339點，午後繼續偏軟，收報29234點，微跌19點(0.1%)，大市全日成交額803億元，創10月25日以來新低，上升股票佔44%。

恒指後市何去何從，關鍵在於短期內能否企穩在成交密集區頂部(約29200點)，從昨天缺乏方向的表現來看，暫時未能確認是否已經擺脫區間上落格局。

美國聯儲局上周調高聯邦基金目標利率到1.25厘至1.5厘，本欄早前指出，由於美國來年存在經濟過熱和通脹趨升的雙重風險，預料聯儲局2018年加息可能超過4次，遠多於目前市場主流意見估計的兩至三次。不過，美滙指數未見大幅抽升，某程度與歐洲加息預期過度發酵，以及美國稅改效應尚待浮現有關。那麼，美國加息後，對美股和港股不同板塊又有何影響？

研究機構Bespoke日前發表統計報告顯示，聯儲局每次加息後的一個月，標普500指數平均下跌0.58%；至於標指11個板塊期內的表現，更可能與股民所想的相距甚遠，大家不妨猜猜加息後走勢最佳及最差的是什麼板塊？

市場一般深信上調利率可帶動息差擴闊，對金融股盈利有正面作用，相關板塊走高實屬理所當然。然而，報告發現每次聯儲局加息後，標指金融行業在其後一個月內平均下跌1.85%，於11個板塊中敬陪末座。

最佳成績的板塊反而是地產，期內平均升2.16%；科技股緊隨其後，漲0.92%，只有這兩個板塊於加息後一個月錄得正回報，相信叫不少人感到意外。

港股各大板塊對美國加息的反應也雷同。本欄統計聯儲局每次加息後恒生綜合指數11個分類指數的表現。自2000年起至今聯儲局合共加息24次，從附【圖】所見，港股有6個板塊在加息後一個月錄得平均升幅，最佳首兩位分別為電訊和科技，平均升2.02%和1.76%；地產建築、公用及服務升幅介乎0.07%至0.58%不等。金融股則僅漲0.02%，是升幅最小的行業。至於消費品、原材料、工業、能源和綜合企業等板塊，期內皆錄得跌幅；當中以消費品表現最差，平均下跌1.54%，綜合企業則大致持平(微跌0.0006%)。

當然，以上統計數據只反映板塊在加息後的短期表現，不代表對相關行業的長遠影響，尤其金融股於加息後短期走勢較弱可能是Sell The Fact(趁好消息出貨)效應。讀者宜配合其他指標作深入分析，評估有關行業或個股的潛力。

信報投資研究部

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