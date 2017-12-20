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今日 22:55 國際財經

關注稅改法案最終表決 美股續反覆

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市場繼續等待美國稅改方案的最新進展，但如無意外法案將獲得通過，美國總統特朗普亦將於稍後就稅改法案召開記者會，美股早段仍見反覆。

截至本港時間晚上10時54分，道指報24771點，升16點或0.07%；標普500指數報2680點，跌1點或0.04%；納指報6943點，跌20點或0.29%。

美國眾議院將於周三上午對稅改法案進行最後投票。特朗普表示，如果眾議院通過法案，那麼他將在本港時間凌晨2時召開新聞發布會。

分析指出，雖然投資者對誰是稅改受益者爭論不休，但顯然大公司將是最大的受益者之一，而股市已反映出這一點。不過，自特朗普勝選以來，股市已經上漲了超過25%，這在很大程度上要歸功於對稅改計劃的期望，但目前市場很可能已經消化了這一利好消息。

因此，美股上漲趨勢能否延續至年底，抑或是聖誕節上漲趨勢將逐步提前終止，而投資者亦是否須要鎖定利潤，則要密切留意稅改方案的最終表決。

歐洲股市向下，英國富時100指數報7541點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報13163點，跌52點或0.39%；法國CAC 40指數報5367點，跌15點或0.28%；意大利富時MIB指數報22199點，跌75點或0.34%。

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