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今日 21:35 國際財經

拉加德:脫歐為英國經濟構成壓力

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國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，英國經濟正在受到去年決定脫歐，以及政府決心推進脫歐進程的影響。

拉加德續稱，受到脫歐因素影響，當地企業推遲投資，直至歐盟與英國就未來貿易規則更為清晰，敦促英國和歐盟盡快就過渡安排達成協議。

IMF指出，基於脫歐談判持續取得進展的假設，預期英國明年經濟增長約1.5%，與早前的預期一致，今年增速料1.6%，低於其他發達經濟體。

另外，歐盟委員會公布，在過渡期內英國應該繼續遵守歐盟的貿易政策，而過渡期將於2020年12月31日結束。

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