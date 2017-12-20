國際財經

因英國報紙12月19日報道歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)明確排除與英國簽訂關於金融服務特殊協議的可能，他表示英國一旦脫歐就失去了在歐盟經營金融服務的許可證，所以英國銀行業為此呼籲首相文翠珊(Theresa May)與財相夏文達(Philip Hammond)將金融業條款置於脫歐談判的核心地位以免英國經濟可能受到重大打擊。脫歐談判前景再度不明朗拖累英鎊/美元於歐洲交易時段自1.3368下挫至全日最低1.3330。

另一方面，當晚的美國經濟數據亦表現不俗。美國11月新屋開工總數按年意外錄得增加，升至10年的高位，而美國第三季經常帳赤字縮減至2014年以來的最低水平1006億美元，成為令英鎊/美元下挫的另一誘因。

此時，因市場普遍預期稅改法案修訂版本將在參眾兩院順利通過，美滙指數將有望打開上行空間升至收復94.00關口，進而拖累英鎊/美元下探1.3300心理支持。但意外再度發生，周二(12月19日)晚上美國國會眾議院如願通過了修訂版的稅改法案，即將輪到參議院表決的時候，參議院預算委員會首席民主黨代表桑德斯發表聲明稱共和黨提出的稅改法案版本包含了違背參議院規則的部分條款，因此需要在參議院獲得60票才能通過稅改法案。

考慮到共和黨在參議院只有52個議席，民主黨又堅決反對稅改，奪得參議院60票支持似乎是不可能，於是共和黨決定在周三(12月20日)02:30再度在眾議院表決稅改案，然後再闖關參議院。

一波三折的稅改之路再度打擊市場信心，為避免美國政府停擺的臨時性撥款法案又將在周五(12月22日)到期，關門風波再度困擾市場，拖累美滙指數下挫至全日最低93.42，提振英鎊/美元絕地反擊至1.3385，收復全部日內跌幅。

事實上，儘管受脫歐談判的不確定性影響，2017年以來英鎊/美元整體表現頗為強勢，依託上行通道震蕩上揚，自1.2344升至1.3390，累計升幅達8.5%。英鎊/美元持穩上升的主因不外乎兩個：一是英倫銀行於今年11月2日進行十年來首次加息，並著手結束為應對2008年金融危機而設的超寬鬆貨幣政策；二是今年以來英國通脹增長非常迅速，英國消費物價指數(CPI)按年增長率自1月的1.6%升至12月的3.1%，首相文翠珊又一再強調將會達成一個對英國有利的脫歐協議，令市場預期英倫銀行明年加息節奏將會加快。

技術分析方面，英鎊/美元仍然持穩於上升通道之內震蕩上行，暗示短期內滙價的上升趨勢或將延續，若今晚英國首相文翠珊(Theresa May)在下議院接受質詢時釋放脫歐談判順利開展信號，英鎊/美元或將再度上行，劍指下一阻力1.3450。

策略方面，短期內若英鎊/美元調整至1.3270/1.3280支持區域，我們將買入英鎊，上望1.3400，跌穿1.3240止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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