國際財經

美國眾議院通過稅務改革法案，是美國31年來最大規模的稅改。但由於出現程序問題，法案須在當地周三再表決才能送交參議院。有關議事規程的問題，預期不會影響法案的通過。

眾議院議長瑞安(Paul Ryan)會後強調，稅改將會振興美國經濟，稱這是幾十年來，眾議院通過其中一項最重要的法案，將會幫助本地工人，提振美國經濟。

不過，評級機構穆迪警告，稅改對美國經濟整體幫助不算很大，而且效果10年後開始消退，但會顯著增加政府債務和財政赤字。

另有美國聯邦儲備局官員認為，稅改不會令美國企業投資和招聘大幅增加。達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)接受外電訪問時表示，稅改對企業投資和招聘只會有很輕微影響，而與他接觸過的企業，大部分的投資決策可能不會受到稅改明顯影響。

明尼亞波尼斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)亦稱，在明尼亞波利斯分區內，與他交談過的企業行政總裁中，幾乎沒有人預期稅務改革措施，將會令其營運方針有重大轉變。

美國國會眾議院周二以227票對203票通過減稅法案，但及後參議院國會職員發現眾議院通過的減稅法案內的3條規定，違反參議院的Byrd規則，因此參議院必須把相關條文撇除在法案之外，才可通過減稅法案。基於上述程序問題，眾議院將在周三重新表決撇除上述條文後的減稅法案。

至於美國總統特朗普其後在社交網站發文，祝賀瑞安等多名眾議員，以及所有投票支持減稅的偉大共和黨眾議員。