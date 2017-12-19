今日 05:22
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市跌37點或0.15%，報24754點。
標準普爾500指數跌8點或0.32%，報2681點。
納斯特綜合指數跌點30或0.44%，報6963點。
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特朗普指中俄威脅繁榮 惟不忘安撫
輪動式反彈 衝高有難度
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快樂國度 哥本哈根
凱珊
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人行瞻前顧後 銀根有緊無鬆
習廣思
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虛擬經濟之迷思
Robert Carnell
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財富管理
內地7初創上榜 港產商湯入AI百強
StartupBeat
What to expect in the Central Economic Work Conference
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何志平遭美國司法部控告涉貪
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美眾議院通過減稅法案 參議院開始審理
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以折讓價認購康宏股份 凌冠華:正常投資決定
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