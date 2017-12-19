國際財經

美國眾議院在當地時間周二下午，以227票對203票通過減稅法案，令到法案將進一步接近完成立法工作。

減稅法案將交至參議院審理。參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，會爭取在當地時間周二黃昏表決上述法案。