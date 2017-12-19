國際財經

全球最大速遞公司UPS宣布，訂購125輛由Tesla生產的Semi電動貨車。消息公開後，Tesla股價上揚。

UPS指出，訂購Semi電動貨車是2020年訂購新車計劃的一部分。該公司期望，屆時每接收4輛新車，有1輛是另類能源發動，集團希望與Tesla有進一步的合作。

Tesla預期2019年開始生產Semi電動貨車。目前，已預訂該類貨車的公司，除了UPS外，還有百事、沃爾瑪、J.B. Hunt Transport Services等。