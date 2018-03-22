即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數昨早高開143點，重返20天線(約29163點)，午後升幅擴大，一度漲288點，高見29339點，進一步逼近本月高位29367點。恒指收報29253點，彈203點(0.7%)。大市全日成交額約942億元，上升股票佔56%。

技術走勢方面，恒指12月初似乎在2016年底向上延伸的上升通道底覓得初步支持，通道底線位於約28800點水平，相當於50天線位置，大市最近數個交易日在通道底反覆運行，直至昨天受美國稅改消息帶動，令恒指收市得以跨越早前所說的重要成交密集區頂部(約29200點)，惟仍須觀察未來幾天能否企穩其上。

本欄早前引述摩根士丹利報告指出，美股前5位全年市值漲幅最大的股份，在接下來12個月的回報平均只有3.7%，意味這些明星股縱使在明年能繼續上揚，但要延續今年的出色表現將有一定難度(見12月14日)。那麼港股中的明星股會否同樣「後勁不繼」呢？

統計恒生綜合(下稱恒綜)指數成分股表現，過去10年能夠打進全年最大升幅的5隻股票(下稱「5強股票」)平均漲幅為2.12倍，中位數則為2.17倍，可是翌年有關股票平均僅有3.89%回報，中位數更錄得負7.83%的差勁成績。

附【圖】可見，「5強股票」翌年排名繼續穩佔首5名的寥寥無幾，過去10年只有3隻能夠冧莊。大部分「5強股票」於下一年的排名出現較大跌幅，翌年排第6至第10名的有兩隻股票，排11至50名則有5隻股票。換言之，只有不足兩成「5強股票」能夠連續兩年排行靠前位置；過半「5強股票」於下一年跌出200名以外，當中更有78%股票錄得負回報。

若以今年情況來看，截至上周五，恒綜指數升幅最大的成分股分別為中國恒大(03333)、融創中國(01918)、中國東方集團(00581)、金斯瑞生物科技(01548)及正通汽車(01728)，年初迄今分別累漲4.17倍、3.89倍、3.66倍、2.76倍及2.54倍。若計算「5強股票」的平均升幅，今年高達3.4倍，乃2006年來第二高，僅次於2009年平均升幅約4.22倍。

2009年恒綜指數「5強股票」之所以能夠創出如此佳績，實拜2008年環球金融海嘯令基數異常偏低所賜。2008年恒綜「5強股票」平均僅升0.15%，屬過去10年最低水平；其中，中電控股(00002)和電能實業(00006)(前稱「香港電燈集團」)當年股價分別為負1.22%和負3.01%，也能打進5強榜內。及至2009年，時任美國總統奧巴馬甫上場即與新任財長蓋特納宣布救市大計，與聯儲局攜手恢復信貸市場正常運作，緩解流動性緊張，才讓包括港股在內的環球股市顯著反彈。

如此看來，港股去年並無發生股災令基數驟降，而「5強股票」平均升幅亦創2009年以來最高水平，從歷年數據分析，明年這些明星股恐怕難以延續佳績。

信報投資研究部

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