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中英第九次經濟財金對話在北京召開，由副總理馬凱與英國財相夏文達共同主持。

英國政府會後發聲明指出，中英將成立工作小組，對兩國債券市場互通進行可行性研究，並同意加快「滬倫通」的最終準備及審查時間。

此外，雙方亦會成立新專家小組，就宏觀經濟及財政政策交換意見。中國將吸引英國機構投資者，參與中國境內指定期貨產品交易。

同時，兩國亦同意推動中英跨境人民幣業務，支持使用人民幣作為結算貨幣，反對貿易保護主義，支持世界貿易組織作為全球多邊貿易體制的主要支柱。