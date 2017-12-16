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今日 07:53 國際財經

美加墨NAFTA談判 未涉具爭議題目

美國、加拿大與墨西哥等三國的北美自由貿易協定(NAFTA)談判代表，在美國首都華盛頓舉行的最新回合談判，解決了部分爭議較小的議題，但具爭議的議題，例如汽車等，仍然未有解決跡象，可能留待1月加拿大談判時再行定奪。

部分與會者指出，今次會議討論的，是以技術層面的議題為主，例如環保要求、數碼貿易、能源、電訊與監管操作等。

據悉，加拿大與墨西哥仍未回應美國對汽車業提出的建議。

美國貿易代表辦事處表示，美國將繼續就NAFTA現代化進行深入討論。

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