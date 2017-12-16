國際財經

投資者憧憬美國稅改法例有望得到國會通過，美國股市周五扳升，創下收市新高。

道瓊斯工業平均指數升143點或0.6%，收市報24651點，累計本周升1.3%。標準普爾500指數升23點或0.9%，收市報2675點，累計本周升0.9%。納斯特綜合指數升80點或1.2%，收市報6936點，累計本周升1.4%。

標普11個主要分項內，10個上升，科技、必須消費品、金融與醫健類表現較佳，升逾1%；能源分類是惟一下跌類別，跌0.3%。反映細價股表現的Russell 2000指數升23點或1.6%，收市報1530，累計本周升0.6%。

美國稅改法案繼續成為主導市場的消息。早前對法案有疑問的共和黨參議員表態支持，令到法案通過可能性升溫，成為利好大市的主因。

Fort Pitt Capital高級分析員Kim Caughey Forrest表示，情況已經顯示，稅改法案最終可望獲准通過，令到市場預期得以落實，對經濟也有利。同時，本周公布的美國數據也顯示經濟強勢。

Ameriprise Financial首席投資策略師David Joy認為，減稅效應可能引發藍籌回購股份及增加股息，對大市有利。

不過，主要指數高位有回落。Performance Trust Capital Partners交易總監Brian Battle指出，市場仍未知道具體稅改內容，因此也有投資者趁高位獲利回吐。

甲骨文公布的業績有令人失望的地方，股價跌3.8%。業績優於預期的Costco與Adobe，股價升3.3%與1.4%。

行政總裁公布放病假的鐵路集團CSX，股價跌7.6%。