國際財經

市場繼續把焦點放在美國稅改方案上，周四傳出有共和黨參議員不滿最新稅改方案，拖累美股及美元疲軟，但總統特朗普釋出讓步訊息，投資者仍看好稅改能在年內通過，帶動美股及美元周五反彈。

共和黨參議員盧比奧周四表示，除非稅改能包含更大幅度的子女稅務減免，否則將投反對票，令表決形勢再現變數，市場大為緊張。特朗普周五無點名回應，但就指最終稅改法案將包含「龐大」的子女稅收減免。共和黨領袖在周五稍後公布最新版本稅改方案。

分析認為，盧比奧着眼點是想幫助低收入人士，只需要在法案中作出簡單調整就可滿足要求，所以看好法案會繼續推進，市場短期內會對稅改消息十分敏感。盧比奧在周五已表明支持稅改方案。

美股三大指數高開，道指曾彈升165點，創下24674點歷史新高，中段漲156點；納指升1%；標指亦創新高，見2676點，中段升0.86%。標指11個板塊中，以醫療、核心消費及金融3個板塊領漲，均升逾1%。另外，宣布收購霍士資產的迪士尼，股價繼續造好，曾升2.8%。亞股跟隨周四美股走軟，日股連續第四日下挫，跌0.6%。歐股先跌後回穩，三大市場中，英股高收0.57%表現較佳。

比特幣撲1.8萬美元

特朗普的言論亦刺激美元反彈，美滙指數中段報93.78，升0.3%。美元兌日圓報112.57日圓，升0.2%。歐羅升幅收窄，未能企穩1.18關，中段報1.1778美元，僅升0.02%。英國脫歐不明朗，英鎊擴大跌幅，挫0.7%。金價每盎斯報1255.9美元，升0.3%。數據方面，美國11月工業產出按月增長0.2%，差過預期的0.3%，較10月的1.2%升幅放緩。

比特幣現貨價直逼1.8萬美元，據彭博報價，高見17960美元。油價靠穩，紐約期油每桶報57.15美元，升0.2%；布蘭特期油則跌0.1%，報63.28美元。